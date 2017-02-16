На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину

Уряд розробив дієвий механізм відродження ділянок лісу, знищених нелегальним видобутком бурштину. Завдяки Постанові Кабінету Міністрів України, розробленій із Держлісагентством, екологами та місцевими органами влади, Уряд бере під контроль видобуток бурштину та рекультивацію земель, що постраждали унаслідок нелегального видобутку копалин, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
В Україні стартує пілотний проект рекультивації лісогосподарських земель, пошкоджених незаконним видобутком бурштину. Урядом ухвалено рішення, яке дозволить протягом 5 років відновити знищені на Волині, Рівненщині та Житомирщині ліси та сприятиме соціально-економічному розвитку цих регіонів.
Для Житомирщини прийняття постанови про рекультивацію земель та впровадження проекту означає першочергово те, що ліси перестануть знищувати, а сам процес переведуть у законне русло. Про це повідомив голова облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 15 лютого 2017 року, під час прес-конференції в інформагентстві «УНІАН».
«Постанова дає можливість не лише проводити рекультивацію земель, а й легалізувати процес видобутку бурштину та дозволить створити легальні робочі місця. Позитивом є те, що участь у рекультивації земель братимуть місцеві компанії. Сподіваюся, що всі замовлення на рекультивацію земель будуть іти через систему Prozorro», – сказав Ігор Гундич.
Виконавцями пілотного проекту будуть спеціалізовані державні підприємства, а саме ДП «Бурштин України» та ДП «Укрбурштин». Завдяки прозорим відкритим конкурсам і спрощеній процедурі отримання дозвільної документації підрядні організації під контролем держави зможуть проводити роботи з рекультивації земель, жителі громад отримають нові робочі місця, а самі громади – надходження від сплати податків і зборів, що сприятиме їх соціально-економічному розвитку.
Під контролем держави на пошкоджених ділянках лісу буде здійснено видобуток залишків бурштину, після чого буде проведено комплекс робіт із рекультивації цих ділянок лісу. Постановою передбачається, що 50% коштів від видобутку бурштину залишиться у регіонах, у розпорядженні місцевих рад. Підряди на розвідку, видобуток, обробку бурштину отримають виключно місцеві громади та компанії, зареєстровані на цих територіях.
Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко наголошує, що для повного вирішення питання необхідно прийняти закон про легалізацію видобутку, який би зняв проблему бурштину.
Керівник Волинської області Володимир Гунчик вважає, що цією постановою Уряд бере під суворий контроль ситуацію з нелегальним видобутком копалин на ділянках державних лісів.
Реалізація цього проекту дозволить вже протягом 5 років відновити близько 6 тис. гектарів знищених лісів, створить, за попередніми розрахунками, близько 10 тисяч робочих місць, а додаткові надходження до бюджету країни лише завдяки сплаті за надрокористування складуть до 500 мільйонів гривень на рік.
Нагадаємо, Президент України поставив головам Житомирської, Рівненської та Волинської ОДА завдання посилити боротьбу із нелегальним видобутком бурштину та звернувся до Уряду щодо нормативного врегулювання питання.