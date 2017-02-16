Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 00:16 – На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину 
  • 23:06 – В Чуднівському районі остаточно ліквідували могильник радіоактивних відходів 
  • 15:11 – В апеляційному суді довели законність обвинувального акту у справі про смертельну ДТП, що сталася у м. Малині 
  • 00:07 – В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО) 
  • 22:59 – Мер Житомира анонсує «коротку» сесію міськради: розглянуть чверть від запланованих питань, в тому числі – кадрові 

На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину

Уряд розробив дієвий механізм відродження ділянок лісу, знищених нелегальним видобутком бурштину. Завдяки Постанові Кабінету Міністрів України, розробленій із Держлісагентством, екологами та місцевими органами влади, Уряд бере під контроль видобуток бурштину та рекультивацію земель, що постраждали унаслідок нелегального видобутку копалин, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
На Житомирщині стартує проект рекультивації земель, пошкоджених видобутком бурштину

В Україні стартує пілотний проект рекультивації лісогосподарських земель, пошкоджених незаконним видобутком бурштину. Урядом ухвалено рішення, яке дозволить протягом 5 років відновити знищені на Волині, Рівненщині та Житомирщині ліси та сприятиме соціально-економічному розвитку цих регіонів.

Для Житомирщини прийняття постанови про рекультивацію земель та впровадження проекту означає першочергово те, що ліси перестануть знищувати, а сам процес переведуть у законне русло. Про це повідомив голова облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 15 лютого 2017 року, під час прес-конференції в інформагентстві «УНІАН».

«Постанова дає можливість не лише проводити рекультивацію земель, а й легалізувати процес видобутку бурштину та дозволить створити легальні робочі місця. Позитивом є те, що участь у рекультивації земель братимуть місцеві компанії. Сподіваюся, що всі замовлення на рекультивацію земель будуть іти через систему Prozorro», – сказав Ігор Гундич.

Виконавцями пілотного проекту будуть спеціалізовані державні підприємства, а саме ДП «Бурштин України» та ДП «Укрбурштин». Завдяки прозорим відкритим конкурсам і спрощеній процедурі отримання дозвільної документації підрядні організації під контролем держави зможуть проводити роботи з рекультивації земель, жителі громад отримають нові робочі місця, а самі громади – надходження від сплати податків і зборів, що сприятиме їх соціально-економічному розвитку.

Під контролем держави на пошкоджених ділянках лісу буде здійснено видобуток залишків бурштину, після чого буде проведено комплекс робіт із рекультивації цих ділянок лісу. Постановою передбачається, що 50% коштів від видобутку бурштину залишиться у регіонах, у розпорядженні місцевих рад. Підряди на розвідку, видобуток, обробку бурштину отримають виключно місцеві громади та компанії, зареєстровані на цих територіях.

Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко наголошує, що для повного вирішення питання необхідно прийняти закон про легалізацію видобутку, який би зняв проблему бурштину.

Керівник Волинської області Володимир Гунчик вважає, що цією постановою Уряд бере під суворий контроль ситуацію з нелегальним видобутком копалин на ділянках державних лісів.

Реалізація цього проекту дозволить вже протягом 5 років відновити близько 6 тис. гектарів знищених лісів, створить, за попередніми розрахунками, близько 10 тисяч робочих місць, а додаткові надходження до бюджету країни лише завдяки сплаті за надрокористування складуть до 500 мільйонів гривень на рік.

Нагадаємо, Президент України поставив головам Житомирської, Рівненської та Волинської ОДА завдання посилити боротьбу із нелегальним видобутком бурштину та звернувся до Уряду щодо нормативного врегулювання питання.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 35
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині СБУ викрила механізм відчуження державної землі під незаконний видобуток бурштину
» На Житомирщині масовий видобуток бурштину повністю припинено
» На Житомирщині затримано чергову групу старателів під час незаконного видобутку бурштину (ФОТО)
» На Житомирщині СБУ вилучила 15 кілограмів бурштину та майже 40 тисяч гривень готівки
» В охоронній зоні заповідника затримано добувачів бурштину
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Мирослав Пітцик: Нарешті відбувся довгоочікуваний день місцевого самоврядування у Верховній Раді
Найбільше у здатність ЗСУ протистояти повномасштабному вторгненню вірять львів’яни та харків’яни
Гройсман: Я готов присоединиться к борьбе против контрабанды, но у украинских граждан должно быть светло и тепло
Група українських розвідувальників, яка зникла на Луганщині досі не вийшла на зв'язок – О.Мотузяник
Жадану скасували заборону на в'їзд до Білорусі
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+