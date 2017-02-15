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В Чуднівському районі остаточно ліквідували могильник радіоактивних відходів

В Чуднівському районі остаточно ліквідували могильник радіоактивних відходівУ селищі Вакуленчук, Чуднівського району відбулась офіційна церемонія завершення першого пілотного проекту Трастового фонду НАТО із ліквідації могильника радіоактивних відходів, який знаходився на території колишньої ракетної бази цього селища ще за часів Радянського Союзу. Радіоактивні відходи з невстановленим рівнем активності були захороненні в приповерхневих сховищах. Однак, будь-яка інформація про їх точний обсяг, характер і властивості, а також про саму інженерну конструкцію відсіків цього могильника була відсутня. І лише тоді, коли у 2001 році невідомі особи розкопали бетонний колодязь, у якому в дерев'яних ящиках, залитих бетоном, знаходилися сталеві резервуари із надписом "Радіація", - небезпечний об’єкт було взято під охорону. Говорить начальник служби захисту та екологічної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Бутиленко:

"Цей могильник був знайдений Житомирським прикордонним загоном у 2002 році і були вжиті всі необхідні заходи щодо пошуку, збору, локалізації і організації фізичного захисту цього об’єкту".

Окрім селища Вакуленчук, подібні радіоактивні джерела були знайдені на території ще п’ятьох регіонів держави, тож Україна попросила про допомогу в ліквідації небезпечних радіоактивних відходів міжнародні організації, каже завідувач відділом НАТО Секретаріату Кабінету Міністрів України Олексій Генчев:

"Це питання піднімалось і в МАГАТЕ і в Європейській комісії, але тільки в НАТО змогли заявити офіційно, що готові працювати з Україною з цих питань і надати всебічну підтримку. Питання саме Трастового фонду з безпечного поводження із радіаційними відходами є на порядку денному в штаб - квартирі НАТО. Наші колеги з Брюсселю відслідковують процес роботи і ця оцінка дуже позитивна. Це питання перебуває на особливому контролі в уряді України".

Після укладення урядом України Імплементаційної угоди з НАТО, протягом минулого року фахівці ТОВ "НТ-ІНЖИНІРИНГ" вилучили всі радіоактивні відходи як з будівлі сховища, так і з навколишньої території. Після цього конструкції могильника демонтували, а його майданчик – рекультивували. Одну частину відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання відвезли на зберігання до Київського міжобласного спеціального комбінату, а іншу – в Чорнобильську зону відчуження. Загалом на реалізацію цього проекту було витрачено біля півмільйона євро спонсорських коштів. Наразі загрозу для навколишнього середовища в селищі Вакуленчук повністю ліквідовано, запевняє менеджер Трастового фонду НАТО із захоронення радіоактивних відходів в Україні Юрій Гнилицький:

"Я можу з впевненістю сказати, що на даний момент на цьому об’єкті відсутні загрози як для населення, так і для навколишнього середовища в рамках радіоактивного забруднення. Ліквідований могильник приведений у відповідність до екологічних та радіаційних норм".

У церемонії завершення пілотного проекту, яка відбулась безпосередньо на території ліквідованого могильника радіоактивних відходів у селищі Вакуленчук, взяли участь представники Кабінету Міністрів України, керівники Чуднівського району й місцевої влади, депутати райради та селища, а також бенефіціари та керівники проекту з боку НАТО. Також питання щодо захоронення радіоактивних джерел на об’єкті "Вакуленчук" та визначення подальших перспектив співпраці з НАТО було обговорено в ході прес-конференції, яка відбулась в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

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