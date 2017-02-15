У Житомирі відбувся благодійний аукціон на підтримку учасника АТО Віктора Боброва

У День святого Валентина, 14 лютого, відбувся благодійний аукціон. Кошти, зібрані під час аукціону, будуть спрямовані на реабілітацію та покращення здоров’я учасника АТО Віктора Боброва, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-центр ЖМР.
Віктор Бобров – кадровий військовослужбовець. З 2014 служив в окремому батальйоні радіоелектронної боротьби, фельд'єгер, доставляв секретні документи. Був демобілізованого за станом здоров'я, через інвалідність ІІ групи.
Захід пройшов під гаслом «Неймовірна історія кохання». Адже родина Бобрових своєю відданістю та любов’ю один до одного надихає на нові звершення. Вони надзвичайно позитивні та люблячі, не дивлячись на негаразди, які принесла в їх родину війна.
Під час аукціону було продано 16 лотів, які надали житомирські художники, митці та дизайнери. Для родини військовослужбовця вдалось зібрати 2950 гривень. Крім того родина отримала подарунки від співорганізаторів заходів.