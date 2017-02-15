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На Житомирщині поліція розшукала дітлахів, які після сварки з мамою подалися у мандри залізницею

На Житомирщині поліція розшукала дітлахів, які після сварки з мамою подалися у мандри залізницею Двоє малолітніх братів з Чуднівського району, образившись на свою матір, вирушили електричкою світ за очі. Поліцейські зустріли мандрівників уночі на залізничній станції у Хмельницькій області і повернули додому. Правоохоронці закликають громадян зважати на дитячі проблеми, знаходити порозуміння та не залишати дітей без нагляду, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Пізно увечері 14 лютого до Чуднівського відділення поліції зателефонувала схвильована 34-річна жителька одного із сіл. Жінка повідомила про зникнення її дітей – двох братиків 10-ти та 11-ти років. За її словами, хлопці уранці пішли до школи та додому не повернулися. У самостійних пошуках мати збилася з ніг, проте знайти дітлахів так і не змогла.

Про цю сім’ю було відомо, що жінка з трьома дітьми переїхала на Житомирщину з Донецької області і оселилася у Чуднівському районі. Обоє її сини навчаються у 3-му класі місцевої загальноосвітньої школи.

– Спілкуючись із заявницею, поліцейські з’ясували, що мати востаннє говорила із старшим сином удень по телефону. Тоді жінка насварила хлопця за його поведінку і окремі проступки. Тож ми запідозрили, що причиною неповернення додому дітей стали непорозуміння з матір’ю, - розповів керівник Чуднівського відділення поліції Анатолій Корнієць.

Відтак по тривозі було піднято особовий склад місцевої поліції. На розшук хлопчиків були зорієнтовані усі наряди. Правоохоронці опитали місцевих жителів і дізналися, що обох хлопців люди бачили удень на місцевій залізничній станції. Згодом встановили, що вони сіли в одну з міжміських електричок і зараз рухаються нею Хмельницькою областю.

Уже на найближчій станції, у м. Шепетівці, у вагоні електропотягу було виявлено двох розшукуваних юних мандрівників. Дорогою додому старший хлопець розповів поліцейським, що образився на маму після телефонної розмови з нею, а тому підмовив братика вирушити куди-подалі з сім’ї. Утім, куди саме, хлопці так і не визначилися.

Братиків було передано матері. З сім’єю поліцейські провели профілактичну бесіду.

У той же час правоохоронці закликають усіх батьків уважніше ставитися до виховання дітей. Не будьте байдужими до їх проблем, адже підлітковий максималізм – явище непередбачуване, і найменше непорозуміння з найріднішими людьми може спровокувати необдумані вчинки. Постійно тримайте зв'язок з учителями вашої дитини, аби не пропустити тривожних сигналів. Цікавтеся колом її друзів та інтересів і не лінуйтеся говорити зі своїми дітьми, вкотре пояснюючи, здавалося б, елементарні речі.
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