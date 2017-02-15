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В апеляційному суді довели законність обвинувального акту у справі про смертельну ДТП, що сталася у м. Малині

В апеляційному суді довели законність обвинувального акту у справі про смертельну ДТП, що сталася у м. Малині У вівторок, 14 лютого 2017 року, за результатом розгляду апеляційної скарги прокуратури Житомирської області, ухвалою апеляційного суду Київської області скасовано рішення Малинського районного суду про повернення обвинувального акту у кримінальному провадженні про скоєння смертельної дорожньо-транспортної події у м. Малині, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Судом вищої інстанції визнано, що обвинувальний акт не містить порушень норм чинного законодавства, а органом досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено досліджено обставини вчинених підозрюваними скоєних правопорушень, надано їм належну правову оцінку та забезпечено прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відтак, обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння смертельної дорожньо-транспортної події у м. Малині (ч. 3 ст. 286), залишення у небезпеці (ч. 1 ст. 135) та надання свідком завідомо неправдивих показань (ч. 2 ст. 384) КК України, повернуто до Малинського районного суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, у м. Малині на пішохідному переході водій скоїв наїзд на двох місцевих жительок, унаслідок чого одна загинула, а інша від отриманих тілесних ушкоджень померла у лікарні. Крім цього, водій втік із місця дорожньо-транспортної події, залишивши у небезпеці потерпілих.

Такі дії викликали значний резонанс та обурення громадськості.

Разом з цим, один із свідків повідомив органи слідства про те, що саме він скоїв ДТП, намагаючись «вигородити» водія та сприяти винуватцю уникнути кримінальної відповідальності.

Також, під час досудового розслідування цього кримінального провадження встановлено, що невідомі особи, шляхом обману потерпілого, пообіцявши посприяти у розслідуванні, шахрайським способом заволоділи його коштами на суму 24 тис грн.
На даний час особу затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування за фактом шахрайства триває.

Додатково. Скоєння дорожньо-транспортної події, що призвело до загибелі декількох осіб, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Залишення у небезпеці карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

За завідомо неправдиве показання свідка під час проведення досудового розслідування, поєднане зі штучним створенням доказів стороні захисту, передбачене покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.

Шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
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