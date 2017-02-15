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В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО)

Оглядаючи місце крадіжки у домоволодінні заявника працівники Брусилівського відділення поліції виявили гранату із запалом, коноплю, амфетамін і обладнання для його виготовлення. Поліція розслідує одразу два кримінальних провадження, в одному з яких чоловік є потерпілим, а в іншому – підозрюваним, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО)
В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО)
В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО)
В обікраденому будинку жителя Житомирщини поліція виявила боєприпас і наркотики (ФОТО)

12 лютого до Брусилівського відділення поліції звернувся 30-річний житель райцентру із повідомленням про обкрадання його домоволодіння.

Працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що протягом трьох останніх тижнів заявник гостював у родичів в іншій області. У цей період хтось скористався відсутністю господаря і похазяйнував у приміщеннях домоволодіння, винісши звідти телевізор та індуктивну плиту і знявши з даху будинку камеру відеоспостереження.

– Під час огляду місця події у підсобному приміщенні правоохоронці помітили сухі рослини, зовні схожі на коноплю, - розповів начальник Брусилівського відділення поліції Сергій Цівончук. – При подальшому огляді на горищі було виявлено ще й гранату РГД-5 із запалом і пакунок із 150 грамами порошкоподібної речовини, за попередніми висновками експерта – амфетаміном, а також посуд і обладнання для його виготовлення.

Усе вилучене було направлено на експертне дослідження.

За словами господаря, боєприпас привіз із зони проведення антитерористичної операції і передав на зберігання його знайомий. А психотропний порошок він виготовляв для власного споживання.

Нині у рамках кримінального провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ поліція встановлює осіб, причетних до обкрадання домоволодіння 30-річного заявника. Водночас йому самому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне поводження з боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ) та за незаконне виготовлення і зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ч.1 ст.309 ККУ), за фактами яких також розпочато досудове розслідування.
Чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.
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