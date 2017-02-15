На Житомирщині селищний голова підозрюється у зловживаннях

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання селищним головою службовим становищем та підробленням документів, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Установлено, що селищний голова одного з районів, діючи в інтересах третіх осіб, аби зменшити аграрному підприємству суму пайової участі у розвитку інфраструктури селища за побудовані виробничі приміщення, підробила протокол та рішення виконавчого комітету.
Зокрема, до офіційних документів внесла завідомо неправдиві відомості про зменшення частки пайової участі, на підставі яких комерційне підприємство замість 222 тис грн до місцевого бюджету сплатило лише 22 тис грн.
Унаслідок таких злочинних дій селищного голови селище недоотримало майже 200 тис грн на розвиток своєї інфраструктури.
За результатами досудового розслідування, повідомлено про підозру селищного голову у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в області.
Додатково: санкція зазначених статей передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.