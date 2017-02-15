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Гастролери з Рівненщини коять незаконні рубки на Житомирщині

Гастролери з Рівненщини коять незаконні рубки на ЖитомирщиніДержавною лісовою охороною ДП «Городницьке ЛГ» 13.02.2017 року виявлено незаконну рубку 19-ти дерев на території земель лісогосподарського призначення Броницького лісництва, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу Житомирського ОУЛМГ.

«Гарячими» слідами лісопродукцію виявлено в селі Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області поряд з діючою приватною пилорамою одного з підприємців.

Порушники з місця події зникли.

Загальна маса незаконно заготовленої деревини становить 27 метрів кубічних, а розмір шкоди, заподіяної лісу, - 213 тис,грн. Лісопродукція вилучена, матеріали справи передані до Новоград-Волинського ВП ГУНПУ в Житомирській області.
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