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У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»

У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»З нагоди Дня святого Валентина, 14 лютого, на майданчику біля кінотеатру «Жовтень» відбулась інформаційно-просвітницька, соціально-оздоровча мистецька акція «В серці живе любов», повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-центр ЖМР.

За сприяння неурядової організації «Перспектива» біля кінотеатру «Жовтень» була встановлена мобільна (пересувна) амбулаторія з безкоштовного консультування і тестування на ВІЛ та інші небезпечні інфекції швидкими тестами. Безкоштовні тести надали БФ «Нехай твоє серце б’ється» та «Клініка дружня до молоді».

Крім того, усі бажаючі мали можливість проконсультуватися у фахівців обласного центру профілактики та боротьби із СНІДом Житомирської обласної ради та «Клініки дружньої до молоді» міста Житомира з питань запобігання ризикованої поведінки і безпечних статевих стосунків та отримати безкоштовно засоби захисту.

Також на майданчику розміщені палатки та оформлені презентаційні столики державних та недержавних організацій, які працюють у напрямку збереження здоров’я, профілактики ризикованої поведінки серед молоді, абортів, шкідливих звичок, насилля попередження ВІЛ/СНІДу та інших захворювань.

У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»
У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»
У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»
У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»
У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»
У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»
У Житомирі відбулась соціально-оздоровча акція «В серці живе любов»
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