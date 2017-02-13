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Мер Житомира анонсує «коротку» сесію міськради: розглянуть чверть від запланованих питань, в тому числі – кадрові

Мер Житомира анонсує «коротку» сесію міськради: розглянуть чверть від запланованих питань, в тому числі – кадровіНа сесії Житомирської міської ради 16 лютого замість 60 питань розглянуть лише чверть, в тому числі – про заступників мера.

Про це в коментарі Житомир.info 13 лютого сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.

«10 чи 15 питань буде розглядатися на цій сесії. Ми будемо проводити або друге пленарне засідання 23 лютого, або, скоріш за все, нову сесію. Розглянемо питання ті, які вже пройшли депутатські комісії, бюджет розвитку не будемо розглядати, земельні питання, фактично, не будемо розглядати, лише розглянемо зміни в бюджет в плані виплати заробітної плати працівникам ПТУ... Бюджет розвитку поки повністю затверджувати не будемо, бо внесені зміни в Податковий кодекс і зараз важко прогнозувати, хочеться подивитися надходження за перші два місяці, щоб реально планувати бюджет розвитку. Ми збираємося прийняти бюджет розвитку лише в тій частині, де потрібно фінансування вже з березня, а потім в кінці березня проведемо сесію, подивимося надходження за перший квартал і скоригуємо бюджет розвитку», - пояснив Сухомлин.

Він також повідомив, що на сесії буде вносити кандидатуру нового заступника мера.

«Буду пропонувати заступника по розвитку – Бориса Борисовича Пахлюка. Це щодо призначення, а по звільненню – в нас є одна кандидатура, ми з Олександром (Фещенком) говорили, домовлялися, що закінчується зима і він пише заяву. Питання призначення першого заступника розглядатися не буде – поки немає кандидатури», - сказав Сергій Сухомлин.
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