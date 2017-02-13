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Через потепління жителям Житомира доведеться походити по воді, - радник міського голови

Через потепління жителям Житомира доведеться походити по воді, - радник міського головиЧерез різке потепління, яке синоптики обіцяють уже найближчим часом, та проблемну ситуацію з ливневою каналізацією міста житомирянам певний період часу доведеться походити по воді. Про це розповів радник міського голови Юрій Антіпов, – повідомляє телеканал СК1.

За словами Антіпова, проблема талого снігу з’явиться з настанням потепління, незважаючи на те, що комунальні служби вивозять його з міста. Тож радник міського голови одразу повідомив, що місцевим жителям доведеться походити по воді.

“У зв’язку з потеплінням місто частково “потече” – кажу одразу. Ви бачите, який об’єм снігу лежить. Сьогодні в нас буде нарада, на якій буде присутній керівник УАШ. Він розповість про план заходів з вивезення снігу із Житомира. Частину роботи він уже виконав, але знову пішов сніг. Відповідно, знову почнеться чищення мостів та центральних вулиць. Наразі ми ведемо перемовини, щоб нам допомогли комерційні структури. Але те, що сніг буде вивозитися із центральних вулиць міста, – однозначно. Для того щоб місто не затоплювало, необхідно прочистити ливневу каналізацію. У нас є підприємство “Штучні споруди”. Його працівники прочищають систему для того, щоб під час потепління вода встигала збігати. Минулого року робили реконструкцію мікрорайону “Польова”, де відновили ливневу систему. Але якщо говорити про такі мікрорайони, як Крошня, Корбутівка чи Богунія, то певний період часу мешканцям доведеться походити по воді, як і всім жителям Житомира”, – сказав Антіпов.

Він також пояснив, що є певні незручності з вивезенням снігу з міста.

“Є певні виділені місця, куди вивозять сніг, але проблема з цим є. Чому? Якщо почати вивозити сніг на житомирський сміттєвий полігон, там є один майданчик, але в подальшому туди не зможуть зайти сміттєвози. Поки що сніг вивозиться на очисні споруди”, – пояснив радник міського голови.

Нагадаємо, що Юрій Антіпов порадив житомирянам ходити обережніше через ожеледицю та погіршення погодних умов.

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