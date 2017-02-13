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Житомир може стати піонером у створенні потужних центрів професійно-технічної освіти

Житомир може стати піонером у створенні потужних центрів професійно-технічної освітиТаку перспективу обговорили під час наради з питань професійно-технічної освіти, яка відбулась у Житомирі за участі представників Міносвіти та зацікавлених посадовців обласного та міського рівнів. Щоправда, до числа "зацікавлених" не увійшли директори професійно-технічних навчальних закладів, їх запросили для того, щоб озвучити рішення. Проблема, нагадаємо, полягає в тому, що розташовані на території обласного центру професійно-технічні навчальні заклади повинні фінансуватися з міського бюджету. Таких закладів у Житомирі 10 і в минулому році на їх утримання пішло 76 мільйонів гривень. В цьому році знадобиться ще більша сума, а наскільки ефективною є діяльність ПТНЗ – це питання залишається відкритим. Про подальшу долю цих навчальних закладів і говорили під час наради. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута зазначив, що оптимальним рішенням вважають створення центрів професійно-технічної освіти. Заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей запевнив, що таке рішення цілком відповідає і прагнення міністерства:

"Це є у пріоритетах програми Уряду – створювати професійні центри, великі центри, де буде багато професій. Можливо, ми, як експеримент, з міста Житомира почнемо створення цих професійних центрів багатопрофільних. Я вважаю. що є правильний план, який міністерство готове реалізувати після подання обласною державною адміністрацією цих наших домовленостей, а місто Житомир буде робити так, щоб ми не дрімали і швидко всі ці речі робили".

Певне бачення щодо реорганізації вже є, але про конкретні кроки поки що говорити зарано, сказав заступник міського голови Житомира Матвій Хренов. За його словами, яснішу картину сподіваються скласти за кілька найближчих тижнів. Наразі домовились, що впродовж навчального року жодних кардинальних змін не буде, а також що кількість учнів при проведенні реорганізації не буде зменшена і не буде відмов бажаючим вчитися з-поза меж Житомира. "Без ефективної системи профтехосвіти розвиток міста неможливий", – наголосив житомирський міський голова Сергій Сухомлин:

"Ми говоримо про залучення інвесторів, зараз у нас потужний проект індустріального парку, вже всі територія зайнята, заходять серйозні підприємства з великими інвестиціями і без кваліфікованої робочої сили ці проекти не мають ніякого майбутнього. Більше того, ми навіть не обговорюємо зменшення кількості дітей, що навчаються в ПТНЗ, ми, можливо, будемо збільшувати і розширювати замовлення на підготовку робітників".

Це, свого роду, стратегічні плани. Що ж до більш конкретних і близьких, цього четверга на сесії міської ради працівникам профтехосвіти Житомира пообіцяли виділити гроші на погашення боргів по зарплаті та за енергоносії.

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