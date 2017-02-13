На Житомирщині попереджено одержання дозволів для видобутку бурштину на площі 2,4 тисячі гектарів

Прокуратура Житомирської області вживає системних заходів для попередження будь-яких протиправних спроб щодо незаконного одержання спеціальних дозволів для видобування покладів бурштину на території місцевих родовищ, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Вступивши у розгляд справ на захист інтересів територіальної громади, прокуратура довела незаконність позовних вимог приватних підприємств.
Зокрема, Житомирський окружний адміністративний суд визнав позицію прокуратури обґрунтованою та відмовив ТОВ «Амбер Холдинг» у задоволенні позову щодо визнання неправомірним рішення Житомирської обласної ради про відмову у наданні погодження на отримання спеціального дозволу для видобування бурштину на території Зимухінської ділянки.
Йдеться про те, що на звернення товариства щодо надання погодження на одержання спецдозволу на користування надрами на території Зимухінської ділянки площею 1511, 3 га, що в Овруцькому районі, обласна рада прийняла рішення про відмову у наданні такого погодження.
Нагадаємо, аналогічне рішення органом місцевого самоврядування було прийнято і щодо звернення ТОВ "Компанія "Надра Галичини", яке неправомірно претендувало на розробку родовища надр Тетерівської ділянки орієнтовною площею понад 900 га, що в Овруцькому районі.
Обидва приватні товариства намагалися оскаржили рішення обласної ради у суді. Однак, в обох випадках Житомирський окружний адміністративний суд позицію прокуратури та обласної ради визнав обґрунтованою, підтвердивши законність рішення органу місцевого самоврядування.
Як повідомлялося раніше, ТОВ "Компанія "Надра Галичини" суд також відмовив у задоволенні позову.
Таким чином, за принципової позиції прокуратури Житомирщини, попереджено неправомірне одержання дозволів для видобутку бурштину на двох ділянках загальною площею 2,4 тис га.
Довідково: орієнтовна вартість земель, щодо яких підприємство намагалось отримати дозвіл на видобуток бурштину, становить 47 млн гр.