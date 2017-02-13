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Незаконні зброю та боєприпаси вилучають поліцейські з осель жителів Житомирщини (ФОТО)

Незаконні зброю та боєприпаси вилучають поліцейські з осель жителів Житомирщини (ФОТО)Гранати, вогнепальну та холодну зброю і різнокаліберні набої, що незаконно зберігали громадяни, за кілька днів комплексних профілактичних заходів вилучили правоохоронці у 6 районах Житомирщини. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження. Відпрацювання у регіоні триває, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Як повідомив начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко, на території області поліцейські посилили роботу із профілактики та розкриття кримінальних правопорушень, у тому числі пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. З цією метою правоохоронці перевіряють власників зброї та здійснюють низку інших необхідних заходів для вилучення з нелегального обігу заборонених і небезпечних предметів.

10 лютого у рамках кримінального провадження поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні 44-річного жителя с. Зарічан Житомирського району. У результаті у будинку було виявлено та вилучено схожий на гранату РГД-5 предмет із запалом, що нині направлено на експертне дослідження. У ході подальшого досудового розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ встановлюється походження небезпечного предмета.

Натомість житель с. Старої Котельні Андрушівського району самостійно повідомив до поліцейського відділку про небезпечну знахідку. 32-річний чоловік зізнався, що раніше на околиці села знайшов гранату РГД-5 та запал до неї і приніс додому. Утім зберігання у домі вибухонебезпечного предмета не давало господарю спокою і він вирішив таки здати боєприпас до поліції.

На місце події виїжджали працівники вибухотехнічної служби ГУНП, які вилучили та направили гранату на експертне дослідження.
За чинним законодавством (ч.3 ст. 263 ККУ) особа, яка добровільно видала зброю, боєприпаси або вибухові речовини правоохоронцям, не несе кримінальної відповідальності за їх незаконне зберігання.

У Радомишльському районі під час перевірки умов зберігання мисливської рушниці жителем с. Вишевичів у сейфі поряд із зареєстрованою зброєю поліцейські виявили й нелегальну. Дрібнокаліберну нарізну гвинтівку ТОЗ та майже півтори сотні набоїв до неї поліцейські вилучили й направили на дослідження.

Сам власник пояснив, що зброю без документів кілька років тому придбав у незнайомця у Київській області. Усі обставини нині з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.

Майже десяток набоїв до автомата Калашникова за місцем проживання 35-річного жителя м. Коростишева виявили поліцейські у ході проведеного санкціонованого обшуку. А під час огляду домоволодіння 48-річного жителя с. Жубровичів Олевського району правоохоронці вилучили 14 набоїв 5,45 мм та ще й згорток з марихуаною. Усе це було направлено до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичної центру МВС України. За вказаними фактами розпочато досудові розслідування.

Тим часом бердичівські правоохоронці попередили збут холодної зброї. 10 та 11 лютого у райцентрі поліцейські затримали двох місцевих жителів. Обидва прийшли як продавці на зустрічі з потенційними покупцями. 41-річний чоловік намагався реалізувати ніж-мачете, а 43-річний бердичівлянин – штик-ніж до армійської гвинтівки. Оголошення про продаж холодної зброї обидва розмістили на спеціалізованому сайті у мережі Інтернет.

Нині усі обставини та походження вилученої зброї з’ясовуються у рамках розпочатих кримінальних проваджень.

Комплекс профілактичних заходів у регіоні триває. Поліцейські закликають громадян не ризикувати здоров’ям і життям своїми або інших людей, а також власною свободою. Адже за кримінальним законодавством (ст. 263 ККУ) носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу карається однозначним ув’язненням строком від 3 до 7 років.
Незаконні зброю та боєприпаси вилучають поліцейські з осель жителів Житомирщини (ФОТО)
Незаконні зброю та боєприпаси вилучають поліцейські з осель жителів Житомирщини (ФОТО)
Незаконні зброю та боєприпаси вилучають поліцейські з осель жителів Житомирщини (ФОТО)
Незаконні зброю та боєприпаси вилучають поліцейські з осель жителів Житомирщини (ФОТО)
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