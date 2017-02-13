На Житомирщині директор комунального підприємства підозрюється у проведенні неправомірних тендерних торгів

У ході досудового розслідування, за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області, директору комунального підприємства однієї з міських рад обласного підпорядкування повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Зокрема, посадовець протягом 2013-2014 років, отримавши кошти з місцевого бюджету, провів неправомірні тендерні торги, за результатами яких укладено договори про поставку техніки, яка не відповідає тендерним вимогам та специфікації.
Внаслідок таких дій комунальному підприємству завдано збитків на загальну суму 1,8 млн грн.
Також, цей же посадовець, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості про переобладнання належного підприємству автомобіля та протягом одного дня перерахував грошові кошти на суму 94,5 тис грн, завдавши підприємству істотної шкоди. До того ж, відповідні роботи не виконано дотепер.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в області.