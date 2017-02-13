На Олевщині лісопорушники забралися в заказник

Одразу два резонансних лісопорушення виявили лісівники Житомирщини наприкінці минулого тижня. В Олевському районі «чорні» лісоруби забралися до заказника, а в Коростенському – вже вкотре пошкодили службовий автомобіль лісової охорони. Ліс та його охоронці стали заручниками далеко непростої ситуації, причина якій - абсолютна безкарність крадіїв лісу, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу Житомирського ОУЛМГ.
9 лютого близько 3-00 години ночі в селі Сущани працівники лісової охорони державного підприємства «Олевське ЛГ» помітили два автомобілі ЗІЛ – 131, навантажені лісопродукцією породи дуб, які рухалися в напрямку села Обище лісовими дорогами.
Лісова охорона повідомила про це своїх сусідів – лісівників Білокоровицького лісгоспу та разом почали переслідувати ці автомобілі.
Відразу було зроблено і повідомлення за телефоном 102 до Олевського відділення поліції.
В ході переслідування вищеназваних автомобілів через села Обище, Шебедиха, Пояски було встановлено що вони заїхали на приватну пилораму громадянина Х., яка розташована в селі Радовель Олевського району. Про це було додатково повідомлено Олевське відділення поліції.
Проте, ні працівників державної лісової охорони, ні працівників поліції на територію пилорами власники не допустили.
Також було встановлено, що один із автомобілів належить мешканцю м.Олевська громадянину К.
В ході розслідування факту перевезення лісопродукції, встановлено, що деревина везлася з місця скоєння незаконної рубки 7 дерев породи дуб Юрівського лісництва ДП «Олевське ЛГ» - із лісового заказника місцевого значення «Харкові круги». Розмір шкоди, заподіяний природно-заповідному фонду, становить понад 50 тис.грн.
11 лютого 2017 року близько 22-30 години в лісовому кварталі Омелянівського лісництва ДП «Коростенське ЛМГ» працівниками державної лісової охорони був виявлений факт незаконної порубки шістьох дерев дуба, діаметрами пнів від 48 до 74см.
Незаконною рубкою довкіллю заподіяна шкода в розмірі понад 85 тисяч гривень.
На місці злочину був затриманий автомобіль ЗІЛ-131 з гідроманіпулятором та водій цього автомобіля.
До цього лісопорушники, почувши небезпеку, розвантажили лісопродукцію зі вказаного автомобіля.
Окрім цього, невідомими особами був пошкоджений рейдовий автомобіль державної лісової охорони УАЗ, а саме - порізані шини та електропроводи.
На місце злочину викликана оперативна група Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, туди направлено і матеріали про скоєне правопорушення.
Вказаний автомобіль доправлений на штрафмайданчик Коростенського відділу поліції.
За обома фактами ведуться слідчі дії.