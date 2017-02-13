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На Житомирщині найдорожчий в Україні хліб

На Житомирщині найдорожчий в Україні хлібІ НАЙДЕШЕВШИЙ СИР

Лише за останні десять днів січня пшеничний хліб з борошна першого ґатунку виріс у ціні на 10 коп. Тепер він, за офіційними даними, коштує 12,44 грн, і це після столиці найвища ціна у державі (ще приблизно така ж ціна чомусь на Закарпатті).

Найдешевший хліб у Кіровоградській (9,61 грн) і Запорізькій (9,75 грн) областях.

Ще по кількох продовольчих позиціях наша область б'є національні антирекорди. У нас, виявляється, найдорожча варена ковбаса першого ґатунку - 73,8 грн. Це навіть дорожче, ніж у Києві. Для порівняння: у Миколаївській, Полтавській областях ковбаса коштує аж на 10 грн менше.

Зникає з харчового раціону більшості наших земляків і якісне вершкове масло, тому що ціна на нього стала просто захмарною - 144,55 грн за кілограм. Приблизно така ж ціна хіба що в столиці. А у наших сусідів на Хмельниччині масло коштує на 20 грн дешевше, так само і в Миколаївській області. Молоко там, до речі, теж одне з найдешевших (менша ціна лише на Луганщині і Тернопільщині). А у нас на молоко ціна трохи менша, ніж середня по державі, - 15,78 грн.

Свинина на Житомирщині відповідає середнім ціновим показникам в Україні. Так само з яйцями, картоплею, капустою.

Втім, серед основних продуктів харчування, ціни на які моніторять офіційні органи статистики, є той, який традиційно найдешевший в Україні. Це м'який сир жирністю 9%. Ціна на нього (72,74 грн/кг) аж на 20 грн нижча, ніж, скажімо, у Чернігівській чи Харківській областях. Сир - це, звичайно, добре. Але найдешевший - це не значить дешевий. Особливо якщо згадати, що наприкінці минулого року середня заробітна плата в області була однією з найнижчих у державі. Якщо у столиці вона перевищила 11 тис. грн, то на Житомирщині не дотягнула і до 5 тис. грн (це середня з урахуванням нечуваних зарплат банкірів і олігархів). І це при тому, що по багатьох продовольчих позиціях наші ціни не відрізняються від столичних.

www.exo.net.ua
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