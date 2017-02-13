У міського голови з’явиться новий заступник з розвитку Житомира

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин планує призначити ще одного заступника, який буде займатися розвитком міста. Як виявилося, жоден попередній мер міста не призначав заступника з такими повноваженнями. Про це кореспонденту “ЖИТОМИР.today”
розповів міський голова.
За словами Сергія Сухомлина, кандидатуру на місце заступника вже обрав – залишилося зробити подання та отримати згоду від депутатського корпусу. Тож уже найближчим часом на розгляд депутатів міський голова винесе кандидатуру того, хто буде займатися залученням інвестицій та розвитком інфраструктури міста.
“У мене є ще одне вакантне місце заступника. Мої попередники його не використовували. У них було лише чотири заступники, проте є ще й п’ятий. З кандидатурою я вже визначився. Моїм новим заступником з питань розвитку стане нинішній заступник директора департаменту економічного розвитку Борис Пахолюк. Ми вже з ним спілкувалися про це. Борис, на мою думку, єдина достойна кандидатура на цю посаду”, – розповів міський голова.
Сам Борис Пахолюк від офіційного коментаря поки що утримався, проте зазначив, що готовий взяти на себе таку відповідальність.
Варто також зазначити, що на посаду свого першого заступника Сергій Сухомлин кандидатуру поки не підібрав, тому працювати буде поки що без нього.