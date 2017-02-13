У Житомирі вийшли на маршрут перші тролейбуси з автоматизованою системою оплати проїзду

У Житомирі 12 лютого на маршрут вийшли перші тролейбуси з автоматизованою системою оплати проїзду.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник мера Житомира Дмитро Ткаук.
«Сьогодні розпочався черговий етап впровадження е-квитка в Житомирі. Перші тролейбуси вийшли на маршрут з автоматизованою системою оплати проїзду. Поки у пасажирів ще немає електронних карт, валідацію поїздки здійснює кондуктор, і вся інформація одразу відображається в системі: скільки пасажирів, коли, де, пільговик чи ні, без паперових звітів та тон писанини. За місяць у всьому транспорті ТТУ функціонуватиме система АСОП, а перші електронні картки надійдуть в продаж з березня. Спочатку вони замінять місячні проїзні, надалі кількість "тарифних планів" розшириться. П:С: Великий респект тим кондукторам хто наважились стати першими, та всім хто йде цей шлях поруч Ivan Furlet, Vadim Getman. Молодці!», - написав Дмитро Ткачук.
Як повідомляв Житомир.info, 3 січня 2017 року заступник мера Житомира показав перші екземпляри е-квитка для проїзду у громадському транспорті.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.