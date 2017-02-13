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У Житомирі вийшли на маршрут перші тролейбуси з автоматизованою системою оплати проїзду

У Житомирі 12 лютого на маршрут вийшли перші тролейбуси з автоматизованою системою оплати проїзду.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник мера Житомира Дмитро Ткаук.
У Житомирі вийшли на маршрут перші тролейбуси з автоматизованою системою оплати проїзду

«Сьогодні розпочався черговий етап впровадження е-квитка в Житомирі. Перші тролейбуси вийшли на маршрут з автоматизованою системою оплати проїзду. Поки у пасажирів ще немає електронних карт, валідацію поїздки здійснює кондуктор, і вся інформація одразу відображається в системі: скільки пасажирів, коли, де, пільговик чи ні, без паперових звітів та тон писанини. За місяць у всьому транспорті ТТУ функціонуватиме система АСОП, а перші електронні картки надійдуть в продаж з березня. Спочатку вони замінять місячні проїзні, надалі кількість "тарифних планів" розшириться. П:С: Великий респект тим кондукторам хто наважились стати першими, та всім хто йде цей шлях поруч Ivan Furlet, Vadim Getman. Молодці!», - написав Дмитро Ткачук.

Як повідомляв Житомир.info, 3 січня 2017 року заступник мера Житомира показав перші екземпляри е-квитка для проїзду у громадському транспорті.
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