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  • 05:42 – Упродовж доби рятувальники двічі виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети 

Упродовж доби рятувальники двічі виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети

Протягом 11 лютого до Служби порятунку «101» надійшло два повідомлення з проханням допомогти відбуксирувати автомобілі зі снігових заметів, повідомили zamkova.info у ДСНС України у Житомирській області.
Упродовж доби рятувальники двічі виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети

Зокрема, безпосередньо в м. Новоград-Волинський, близько 11:00 зателефонував водій вантажного автомобіля МАN. До місця виклику негайно виїхало відділення надзвичайників 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3 чоловік.

З’ясувалось, що при повороті з траси на автостоянку, причіп вантажівки занесло та перекрило проїжджу частину. За допомогою тросу та пожежного автомобіля рятувальники вилучили транспортний засіб зі снігової пастки на проїжджу частину дороги, де водій зміг продовжити рух самостійно.

Того ж дня, близько 18:00 овруцькі надзвичайники виїжджали на поміч водію легкового автомобіля Ford Kuga, що з’їхав у сніговий замет поблизу села Кирдани Овруцького району. Через складні погодні умови на дорозі, водій, не впоравшись із керуванням, опинився на узбіччі. Як і в попередньому випадку рятувальники вилучили транспортний засіб та допомогли продовжити рух.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».
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