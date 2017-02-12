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На Житомирщині у стан готовності до укриття населення приведено 60 % захисних споруд

На Житомирщині у стан готовності до укриття населення приведено 60 % захисних споруд Про це під час під час річної підсумкової наради з питань цивільного захисту населення розповів начальник обласного управління цивільного захисту Сергій Безносюк. За його словами, за останні два роки було відремонтовано більше трьох сотень захисних споруд, тож, загалом, на сьогодні приведеними до стану готовності на Житомирщині є 680 таких споруд. Всього технічній інвентаризації підлягає 127 сховищ і 1008 протирадіаційних укриттів:

"З них 75, а це 7 % – готові до використання за призначенням; 605, 53 % – обмежено готові та 455, а це 40 % – не готові. Станом на 1 лютого цього року проведено технічну інвентаризацію 648 захисних споруд усіх форм власності, що складає 57 %. Відзначу, що в Коростенському та Малинському районах роботи з технічної інвентаризації завершені, за винятком тих споруд, які неможливо проінвентаризувати".

Окрім того, зауважує Сергій Безносюк, в області взято на облік більше 2 тисяч найпростіших укриттів:

"Це укриття, які придатні для укриття населення від дії засобів ураження в особливий період та при виникненні надзвичайних ситуацій загальною місткістю понад 600 тисяч осіб. Це підвальні приміщення багатоквартирних житлових будинків та споруди громадського призначення – заклади освіти, охорони здоров'я, торгівлі, культури, спорту тощо".

Нині ж працівники обласного управління цивільного захисту населення активно працюють над виключенням зі списку облікованих захисних споруд і укриттів, які є непридатними для використання – зруйнованих, демонтованих, помилково облікованих чи розташованих у погребах приватних житлових будинків.

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