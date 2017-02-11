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Прокуратурою Житомирської області закінчено розслідування одержання хабара одним із керівників Житомирської митниці

Прокуратурою Житомирської області закінчено розслідування одержання хабара одним із керівників Житомирської митниціСлідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування кримінального провадження за фактом одержання заступником начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Житомирської митниці Державної фіскальної служби України неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 КК України, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Установлено, що посадовець одержав неправомірну вигоду на суму 5 тис грн від житомирянина за те, щоб не вживати до нього заходів реагування за порушення митних правил, а саме, перебування транспортного засобу іноземної держави на митній території України.

Як повідомлялося раніше, зловмисника затримано слідчими прокуратури області поблизу одного із розважальних закладів Житомира та вилучено неправомірну вигоду.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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