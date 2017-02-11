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Житомирська поліція попереджає: не вірте у байки про визволення ваших рідних з поліції – на ваші гроші полюють шахраї!

Житомирська поліція попереджає: не вірте у байки про визволення ваших рідних з поліції – на ваші гроші полюють шахраї!У Житомирі знову активізувалися пройдисвіти, які, на жаль, вдало користуються довірою жителів обласного центру і під виглядом або працівників поліції, або рідних людей видурюють грошові заощадження. За останні два дні від таких шахраїв постраждали 5 житомирян, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Лише за останню добу, 10 лютого, до Житомирського відділу поліції звернулися одразу троє жителів обласного центру із подібними заявами про ошуканство.
76-річна жінка пожалілася на пройдисвіта, який напередодні зателефонував на її домашній номер і, назвавшись сином заявниці, повідомив про затримання поліцейськими за нібито вчинений злочин. Аби врятувати «сина» від відповідальності, жінка без зволікань погодилася на пропозицію заплатити. А відтак передала понад 15 тисяч гривень іноземною та вітчизняною валютою невідомому чоловіку, який прийшов забрати гроші у домовлене місце.

Того ж дня з аналогічною історією про «сина в поліції» і передачу 14 тисяч гривень незнайомцеві, який прийшов просто до неї додому, повідомила 69-річна житомирянка. А увечері ще одна 75-річна пенсіонерка розповіла правоохоронцям про «онука», якому нібито потрібна термінова грошова допомога на лікування після потрапляння у ДТП. Бабуся передала невідомому чоловіку 11,5 тисяч гривень і золоту каблучку на додачу.

Нині за обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, у рамках яких вживають заходів щодо встановлення осіб пройдисвітів.

Водночас поліцейські звертаються до жителів Житомирщини із застереженням:

- у разі, якщо вам повідомляють про затримання поліцією рідної людини, уточніть усі відомості, у тому числі й відділок, в якому знаходиться ваш родич. Після цього зателефонуйте самі до чергової частини поліції, з’ясуйте всі обставини та повідомте про вимагання грошей;

- якщо вам телефонує нібито рідна людина із проханням терміново передати гроші, не соромтеся перервати розмову, а потім самостійно зв’язатись з цим родичем, або з кимось, хто може бути поруч з ним – рідні, друзі, сусіди тощо;

- у разі візиту до вас додому поліцейських, вимагайте у них пред’явити службове посвідчення, перепитайте та запишіть прізвища та посади. Якщо візитери викликають у вас підозру, спілкуйтеся з ними у присутності рідних, сусідів чи знайомих;

- жодним чином не погоджуйтесь на умови незнайомців, особливо якщо вони вимагають терміново сплатити грошів за нібито звільнення рідної людини від відповідальності. Відразу повідомте на номер «102» - вас намагаються ошукати!

Розкажіть про заходи перестороги своїм батькам, рідним, сусідам та знайомим. Це допоможе вберегти їх від неприємностей та завадить ошуканцям продовжити свою злочинну діяльність.
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