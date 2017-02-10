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У Житомирі поліцейські допомогли повернутися додому 7-річному школяру (ФОТО)

У Житомирі поліцейські допомогли повернутися додому 7-річному школяру (ФОТО)Розгубленого хлопчика поблизу торгівельного центру помітила слідча Житомирського відділу поліції. З’ясувалось, що малий школяр – житель Житомирського району, який заблукав в обласному центрі. Правоохоронці передали знайду батькам, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.


Надвечір 10 лютого неподалік одного з торгівельних центрів м. Житомира слідча поліції Надія Свінціцька помітила хлопчика, який розгублено озирався серед вулиці.

- Дитина була замерзла і злякана. Він розповів що живе у смт Озерному і їхав до бабусі у маршрутному автобусі до Житомира. Дорогою задрімав. Коли прокинувся, транспорт вже був на кінцевій зупинці. Намагаючись самостійно дістатися до будинку рідних, заблукав, - розповідає Надія Свінціцька.

За таких обставин поліцейська одразу зателефонувала до чергової частини Житомирського відділу поліції, та повідомила, що знайшла заблуду.

За кілька хвилин з’ясувалося, що хлопчика уже розшукує мама. Схвильована жінка примчала до місця події, як тільки дізналася що дитину знайшли.

Хлопчика поліцейські передали батькам та взяли з нього обіцянку одразу звертатися за допомогою до дорослих у разі складної ситуації.
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