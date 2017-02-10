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Житомирщина – лідер за темпами створення ОТГ у 2016 році

Створення спроможних громад залишається одним із основних напрямків реформи децентралізації, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
Житомирщина – лідер за темпами створення ОТГ у 2016 році

Саме за підтримки Віце-прем'єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка в області активно впроваджується реформа децентралізації, передача повноважень, ресурсів та можливостей на місця, інфраструктурна модернізація за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з держбюджету для ОТГ.

І сьогодні Житомирщина посідає 1 місце за кількістю створених громад за підсумками 2016 року. Близько 35% території області охоплюють об’єднані громади.

«За результатами 2016 року Житомирщина вийшла на першу позицію за темпами створення об’єднаних громад, тому що найбільше ОТГ в Україні було створено саме в нашій області – 22 громади і тепер їх 32. В цілому ми займаємо 3 місце за кількістю створених громад і я вважаю це гарним результатом командної роботи», – зазначає голова ОДА Ігор Гундич.

Децентралізація сприяє зростанню місцевих бюджетів. Так, обласний бюджет у 2016 році збільшився до 4,2 млрд гривень. В сім разів збільшились надходження до бюджетів об’єднаних громад області, а власні – зросли втричі.

За останні роки в області розпочато масштабне дорожнє будівництво, відновлення шкіл, дитсадків, лікарень, будинків культури, спортивної інфраструктури, впровадження енергоефективних заходів. І ці результати є відчутними для всіх жителів не лише об’єднаних громад.

«Я є «ярим» прихильником реформи децентралізації і неодноразово говорив про те, що ця реформа є однією із найважливіших. Ні для кого не секрет – я сам в неї вірю і вірю в ті результати, які вона принесе», – впевнено наголошує Ігор Гундич.
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