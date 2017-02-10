Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 14:45 – В Житомирі розпочинають видавати міжнародне посвідчення водія за 34 грн 16 коп 
  • 11:58 – Прокуратура Житомирщини повідомила про підозру підприємцю, у якого на підпільному виробництві вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованого алкоголю 
  • 10:57 – Обострение в Авдеевке подготовила Россия и сепаратисты – представитель США при ОБСЕ 
  • 10:52 – На Житомирщині зухвало пограбовано будинок 
  • 09:05 – Обленерго повідомляє про останній етап підвищення тарифів: електроенергія для житомирян подорожчає з 1 березня 

Прокуратура Житомирщини повідомила про підозру підприємцю, у якого на підпільному виробництві вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованого алкоголю

Прокуратура Житомирщини повідомила про підозру підприємцю, у якого на підпільному виробництві вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованого алкоголюПрокуратурою області, у ході здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підприємцю вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху) КК України., повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що цей горе-підприємець у спеціально обладнаному підпільному цеху на території гаражного кооперативу у м. Житомирі незаконно виготовляв підакцизні товари.

Як повідомлялося раніше, під час проведених прокуратурою та фіскальною службою обшуків у місці виготовлення алкогольної продукції, вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованих алкогольних напоїв, компоненти та обладнання для їх виробництва.

Згідно висновків криміналістичної експертизи спиртовмісних сумішей, рідини містять етиловий спирт та відносяться до спиртовмісних сумішей, фальсифікованих під алкогольний напій – горілку. За показником міцності не відповідають вимогам державних стандартів.

На даний час готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням Головного управління ДФС у Житомирській області, триває.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 42
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині прокуратурою та податківцями викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції
» Житомирщина- вилучено фальсифікат
» На Житомирщині розслідується збут алкоголю з недоброякісної сировини, що спричинив отруєння жителів області
» На Житомирщині прокуратура арештувала понад 22,3 тонни незаконно випаленого деревного вугілля
» У Житомирі затриманому ув’язненому-втікачу повідомлено про підозру та взято під варту
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Обострение в Авдеевке подготовила Россия и сепаратисты – представитель США при ОБСЕ
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
У вільний доступ викладено документи про бої УПА з нацистами в Центральній Україні
Президент ініціюватиме референдум про вступ України до НАТО
До 75-ї річниці УПА відбудеться найбільша спортивно-патріотична гра "Гурби-Антонівці"
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
В России сорвана попытка заговора против Путина – уволено 16 генералов, идут аресты
СМИ опубликовали впечатляющий список нового летального оружия, которое Литва поставила ВСУ
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+