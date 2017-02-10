Прокуратура Житомирщини повідомила про підозру підприємцю, у якого на підпільному виробництві вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованого алкоголю

Прокуратурою області, у ході здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підприємцю вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху) КК України., повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що цей горе-підприємець у спеціально обладнаному підпільному цеху на території гаражного кооперативу у м. Житомирі незаконно виготовляв підакцизні товари.
Як повідомлялося раніше, під час проведених прокуратурою та фіскальною службою обшуків у місці виготовлення алкогольної продукції, вилучено понад 1,2 тонни фальсифікованих алкогольних напоїв, компоненти та обладнання для їх виробництва.
Згідно висновків криміналістичної експертизи спиртовмісних сумішей, рідини містять етиловий спирт та відносяться до спиртовмісних сумішей, фальсифікованих під алкогольний напій – горілку. За показником міцності не відповідають вимогам державних стандартів.
На даний час готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням Головного управління ДФС у Житомирській області, триває.