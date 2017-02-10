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В Житомирі розпочинають видавати міжнародне посвідчення водія за 34 грн 16 коп

В Житомирі розпочинають видавати міжнародне посвідчення водія за 34 грн 16 копЗ 9 лютого у територіальних сервісних центрах МВС можна отримати міжнародне посвідчення водія, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

«Міжнародне посвідчення водія – це нова послуга сервісних центрів МВС, яка ніколи раніше не була доступна в МРЕВ. Отримати міжнародне посвідчення водія можна лише за умови наявності національного посвідчення водія, при цьому національне посвідчення не вилучається. За міжнародними нормами, воно виглядає як невеличка картонна книжечка. Завдяки ньому розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами, а також воно має важливе значення для громадян, що тривалий час перебувають за кордоном», - пояснює керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Таке посвідчення важливе для громадян України, які працюють за кордоном або тимчасово проживають поза Україною, а також які збираються подорожувати автотранспортом. Завдяки ньому розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами. Отримання міжнародного посвідчення водія дозволить керувати транспортними засобами на території тих країн, що приєдналися до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року – це значно розширює географію. Національним посвідченням водія можна було користуватися лише на території країн, що приєдналися до Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року.

(Детальна інформація за посиланням: http://hsc.gov.ua/2017/02/07/vidacha-mizhnarodnogo-posvidchennya-vodiya/).

Міжнародне посвідчення водія видається на місці, без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія, терміном дії на 3 роки. Вартість послуги становитиме – 34 грн 16 коп.

Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації та надати наступні документи:
- пред'явити адміністратору на місці оригінал національного посвідчення водія;
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.

Детальніше з наданням послуги можна ознайомитися на сайті hsc.gov.ua, там же знайти і адреси усіх сервісних центрів МВС.

Для швидкого інформування та консультування громадян у сервісних центрах МВС працює телефон для довідок (044) 290-19-88.
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