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На Житомирщині зухвало пограбовано будинок

Житель Новоград-Волинського району сп’яну вдерся у чужий будинок посеред ночі і виніс звідти господарські речі. Усі обставини з’ясовуються у рамках кримінального провадження, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

9 лютого до місцевого відділу поліції звернулася 23-річна жителька с. Стрієва з повідомленням про крадіжку з будинку. Зі слів заявниці правоохоронці з’ясували, що жінка разом з маленькими дітьми зимує у своєї матері у сусідньому селі, утім до свого обійстя навідувалася, аби прогрівати приміщення.

Під час чергового візиту жінка помітила, що хтось пошкодив вхідні двері до будинку, а в кімнатах – ще й похазяйнував. З хати зникли сабвуфер з 5 колонками та куртка зі шкірозамінника. Загальна сума збитку склала майже 3 тисячі гривень.

– Поліцейські провели низку необхідних для розкриття злочину заходів, у тому числі й перевірили раніше судимих осіб, які проживають у цьому селі. У результаті встановили, що до крадіжки може бути причетний 21-річний місцевий житель, - повідомив начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко.

Не зважаючи на досить молодий вік, парубок уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Останнім часом ніде не працював. Під час спілкування з поліцейськими він зізнався у вчиненні злочину.

За місцем його проживання у підсобному приміщенні правоохоронці виявили та вилучили викрадені з будинку заявниці речі.

Молодик не зміг пояснити свої дії, бо у той вечір, за його словами, перебував добряче напідпитку.

Нині триває досудове розслідування за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством винуватцю може загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі.
На Житомирщині зухвало пограбовано будинок
На Житомирщині зухвало пограбовано будинок
На Житомирщині зухвало пограбовано будинок
На Житомирщині зухвало пограбовано будинок
На Житомирщині зухвало пограбовано будинок
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