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Обленерго повідомляє про останній етап підвищення тарифів: електроенергія для житомирян подорожчає з 1 березня

Обленерго повідомляє про останній етап підвищення тарифів: електроенергія для житомирян подорожчає з 1 березняЗ 1 березня 2017 року підвищуються тарифи на електричну енергію для населення.

Про це на своєму сайті повідомляє ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

«Шановні споживачі електричної енергії! Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Постанови НКРЕКП № 220 від 26.02.2015р. з 1 березня 2017р. відбудеться останній етап підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Щоб уникнути у подальшому оплати за підвищеними тарифами за спожиту у лютому 2017р. електроенергію, ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» пропонує Вам надати покази споживання електроенергії до кінця поточного місяця контролерам РЕМ при знятті ними показів або передати оператору Кол-центру енергопостачальної компанії», - інформує обленерго.

Відповідно до нових тарифів, якщо споживач використовує до 100 кіловат, то він платитиме на 26% більше – 90 коп. за 1 кВт (було 71,4 коп.), за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год. електроенергії, треба буде заплатити 1 грн 68 коп. Раніше було розділення тарифів на обсяги 101-600 кВт (1 грн 29 коп.) та більше 600 кВт (1 грн 63,6 коп.), з 1 березня такий розділ не діятиме.

www.zhitomir.info
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