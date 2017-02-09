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Сімейні пристрасті по-житомирськи: чоловік напідпитку намагався зґвалтувати неповнолітню доньку своєї екс-співмешканки

Сімейні пристрасті по-житомирськи: чоловік напідпитку намагався зґвалтувати неповнолітню доньку своєї екс-співмешканкиУ Житомирі 9 лютого близько 13:00 в одному з будинків по вулиці Новогоголівській чоловік намагався зґвалтувати неповнолітню дочку своєї колишньої дружини, з якою раніше проживав у цивільному шлюбі. “Щойно співмешканець намагався зґвалтувати мою неповнолітню дитину”, – повідомила жінка поліції.

“Подія трапилася близько 13-ї години по вулиці Новогоголівській. Зі слів жінки стало відомо, що із самого ранку чоловік, з яким вона раніше проживала в цивільному шлюбі, випивав з товаришем у закладі, де працює заявниця. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вчинив сварку в кафе, поводив себе непристойно, за що його і попросили звідти піти. Проте направився громадянин не будь-куди, а додому до своєї колишньої. У той самий час у будинку перебувала її неповнолітня дочка. Чоловік не мав ключів від вхідних дверей, тож почав трощити вікна приватної оселі. Дівчина відчинила двері, а під час телефонної розмови з матір’ю дочка повідомила, що колишній співмешканець дуже агресивно себе поводить. Потрапивши до будинку, чоловік почав шукати свої речі, але дівчина намагалася його зупинити. Натомість він повідомив, що дівчина йому дуже подобається і що він завжди мріяв про неї. Бідоласі не вдалося вирватися з міцних обіймів кривдника, який силоміць цілував та обіймав дитину. У цей час забігла мати дівчинки, яка накинулася на зловмисника, але той відштовхнув її та почав бити. Через деякий час подався геть”, – повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діна Корчевна.

Жінка одразу ж сповістила про ситуацію в поліцію. Патрульні, отримавши орієнтування щодо ймовірного порушника, розпочали пошукові дії.

“Командир третьої роти затримав чоловіка на автовокзалі. Він чинив опір працівникам поліції, тому до правопорушника застосували фізичну силу й одягли кайданки. Патрульні доправили чоловіка до міського відділку поліції. Наразі з ним працює слідчий. Встановлено, що дана особа відбувала покарання в місцях позбавлення волі за вчинення подібних злочинів”, – розповіли в поліції.

zhitomir.today
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