На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів

Сьогодні, 9 лютого, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута зустрівся із головою Клубу польсько-українського бізнесу, головою комітету економічного розвитку національної господарчої палати Республіки Польща Зеноном Кічкою, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Зенон Кічка розповів про політику Європейського Союзу стосовно надання фінансової підтримки Україні, про можливість співпраці з польськими воєводствами, реалізацію проектів та розвиток регіонів.
Ярослав Лагута зазначив: «Ми підтримуватимемо різноманітні ініціативи, адже хочемо, щоб набагато більше було зв’язків і бізнесових, і культурних між нашою областю і Польщею».
Один з напрямків, які прагнуть розпочати реалізовувати на Житомирщині представники Польщі, – це проведення навчальних занять, лекцій про зміни політики в ЄС, передачу досвіду з розвитку бізнесу, написання проектів за кошти Європейського Союзу та їх реалізацію тощо.
Також польська господарча палата має можливість поширити серед бізнесменів Польщі інформацію про потенціал Житомирщини та можливі шляхи співпраці.
Ярослав Лагута запевнив, що влада надасть необхідну допомогу в організаційних, інформаційних питаннях та, за необхідності, стане майданчиком для співпраці.
Учасники зустрічі обговорили також можливість стажування представників Житомирщини у Польщі та створення у нашій області українсько-польського бізнес-клубу.