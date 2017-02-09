Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:50 – Сімейні пристрасті по-житомирськи: чоловік напідпитку намагався зґвалтувати неповнолітню доньку своєї екс-співмешканки 
  • 21:55 – На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів 
  • 13:04 – Житомирський район: рятувальники деблокували 2-х постраждалих з понівеченого автомобіля. ФОТО 
  • 12:57 – Майже сотню справ про порушення митних правил запровадили у січні цього року працівники Житомирської митниці 
  • 12:29 – Прокуратура Житомирщини припинила незаконне використання приміщення навчального закладу для швейної майстерні 

На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів

Сьогодні, 9 лютого, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута зустрівся із головою Клубу польсько-українського бізнесу, головою комітету економічного розвитку національної господарчої палати Республіки Польща Зеноном Кічкою, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів

Зенон Кічка розповів про політику Європейського Союзу стосовно надання фінансової підтримки Україні, про можливість співпраці з польськими воєводствами, реалізацію проектів та розвиток регіонів.

Ярослав Лагута зазначив: «Ми підтримуватимемо різноманітні ініціативи, адже хочемо, щоб набагато більше було зв’язків і бізнесових, і культурних між нашою областю і Польщею».

Один з напрямків, які прагнуть розпочати реалізовувати на Житомирщині представники Польщі, – це проведення навчальних занять, лекцій про зміни політики в ЄС, передачу досвіду з розвитку бізнесу, написання проектів за кошти Європейського Союзу та їх реалізацію тощо.

Також польська господарча палата має можливість поширити серед бізнесменів Польщі інформацію про потенціал Житомирщини та можливі шляхи співпраці.

Ярослав Лагута запевнив, що влада надасть необхідну допомогу в організаційних, інформаційних питаннях та, за необхідності, стане майданчиком для співпраці.

Учасники зустрічі обговорили також можливість стажування представників Житомирщини у Польщі та створення у нашій області українсько-польського бізнес-клубу.
На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів
На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів
На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів
На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів
На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів
На Житомирщині будують шляхи співпраці з Польщею у сфері бізнесу та розвитку регіонів
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 51
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ректори житомирських вишів обговорили нагальні проблеми
» Любов Цимбалюк стала головою спілки секретарів Житомирського регіонального відділення Асоціації міст України
» Понад 230 млн.грн. вкладено у розвиток Житомира у 2012 році
» У Житомирі відбулося засідання регіональної ради з питань інноваційного розвитку
» До Житомира приїхала польська бізнес-делегація.
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
У вільний доступ викладено документи про бої УПА з нацистами в Центральній Україні
Президент ініціюватиме референдум про вступ України до НАТО
До 75-ї річниці УПА відбудеться найбільша спортивно-патріотична гра "Гурби-Антонівці"
Freedom House: Україна посіла 61 сходинку в статусі свободи
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
В России сорвана попытка заговора против Путина – уволено 16 генералов, идут аресты
СМИ опубликовали впечатляющий список нового летального оружия, которое Литва поставила ВСУ
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+