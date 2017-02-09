Житомирський район: рятувальники деблокували 2-х постраждалих з понівеченого автомобіля. ФОТО

8 лютого о 10:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 15 км автодороги Житомир – Могилів-Подільський сталась дорожньо-транспортна пригода. Необхідна була негайна допомога рятувальників для вилучення постраждалих із транспортного засобу, повідомили zamkova.info у ДСНС України у Житомирській області.
З’ясувалося, що внаслідок зіткнення позашляховика «Toyota FJ Cruiser» з мікроавтобусом «Volkswagen Transporter», останній опинився в кюветі. Водій та пасажир позашляховика від медичної допомоги відмовились. До прибуття рятувальників, лікарі визволили та госпіталізувати водія і пасажира мікроавтобуса. На місці пригоди вони почали надавати першу допомогу ще двом постраждалим пасажирам даного транспортного засобу, які були заблоковані.
Фахівці ДСНС вручну розібрали понівечені конструкції мікроавтобуса та обережно вивільнили постраждалих. Рятувальники на ношах транспортували їх до автомобіля швидкої. Медики госпіталізували потерпілих до лікувального закладу.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.