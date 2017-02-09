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Майже сотню справ про порушення митних правил запровадили у січні цього року працівники Житомирської митниці

Майже сотню справ про порушення митних правил запровадили у січні цього року працівники Житомирської митниціДо порушників митного українського законодавства застосовано штрафних санкцій на суму понад 645 тисяч гривень. 20 відсотків від цієї суми вже надійшло до Державного бюджету. Як відзначають митники, у переважній більшості випадків порушення митних правил стосуються недотримання термінів приїзду транспорту до митної служби , перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів. Крім цього, житомирськими митниками зафіксовані і порушення: режиму зони митного контролю та неправомірні операції з товарами.

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