Прокуратура Житомирщини припинила незаконне використання приміщення навчального закладу для швейної майстерні

Позицію прокуратури Житомирської області щодо незаконності надання в оренду приміщення навчального закладу у м. Житомирі для розміщення приватної швейної майстерні підтримав Рівненський апеляційний суд, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що у липні 2013 року регіональним відділенням Фонду держмайна України по Житомирській області укладено із приватним підприємцем договір оренди нежитлового приміщення площею 25,9 кв. м, вартістю 101 тис грн, яке перебуває на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, для розміщення швейної майстерні.
Однак, такий договір укладено з порушенням вимог Закону України «Про освіту», яким передбачено можливість використання приміщення державних професійно-технічних навчальних закладів лише за цільовим призначенням, для забезпечення навчально-виховного процесу.
Житомирською місцевою прокуратурою в інтересах держави заявлено позов про визнання недійсним договору оренди зазначеного приміщення. Однак рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено.
У свою чергу, прокуратура області оскаржила відмову у суді вищої інстанції, який визнав позовні вимоги обґрунтованими, а використання суб’єктом господарювання зазначеного приміщення для надання побутових послуг населенню – незаконним.