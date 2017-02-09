На Житомирщині СБУ викрила філію держпідприємства на незаконному видобутку торфу та ґрунтосуміші

Співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з Держфінінспекцією викрили на незаконному промисловому видобутку торфу філію житомирського підприємства, що входить до структури одного з державних концернів, повідомили zamkova.info
в прес-групі УСБ України в Житомирській області.
Правоохоронці з’ясували, що філія-завод держпідприємства впродовж 2014-2016 років видобувала корисні копалини у промислових масштабах за відсутності у державного підприємства спецдозволів на користування надрами. Незаконний видобуток торфу та грунтосуміші здійснювався на території родовищ «Озерянське» і «Гвоздь» у Овруцькому, Олевському та Лугинському районах Житомирщини.
Співробітники спецслужби задокументували, що копалини посадовці реалізовували без жодного відображення у фінансово-бухгалтерській звітності комерційним структурам з різних регіонів України.
Ініційована СБ України перевірка фінансово-господарської діяльності підтвердила, що за час нелегального видобутку на рахунки заводу надійшло майже три мільйони гривень. Правоохоронці з’ясували, що 1,8 мільйона гривень з цієї суми посадовці зняли готівкою та використали нібито на господарські потреби філії. Проте, чиновники не змогли надати документи, які б підтвердили чи обґрунтували законне використання коштів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.