Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 10:50 – Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО 
  • 23:36 – В міськраді обіцяють до вихідних "більш-менш" почистити прибудинкові території від снігу 
  • 21:58 – У вільний доступ викладено документи про бої УПА з нацистами в Центральній Україні 
  • 18:56 – У Житомирі з 9 лютого припиняється рух автобусів за маршрутами 53, 53а 
  • 11:20 – Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті 

Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО

Через погіршення погодних умов, на території Житомирщини значно почастішали випадки потрапляння автомобілів у снігові замети. Лише у період із 7 на 8 січня рятувальники області 17 разів залучилися на надання допомоги водіям у буксируванні транспортних засобів на автошлях області, повідомили zamkova.info у ДСНС України у Житомирській області.
Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО

Зокрема, 7 лютого о 12:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Громада Любарського району необхідна допомога по вилученню зі снігового замету автомобіля Форд Транзит.

Надзвичайники, які прибули до місця виклику, з’ясували, що авто загрузло передніми колесами у сніговому заметі. У транспортному засобі перебували батько із сином. У дитини 2014 року народження була застуда і батько віз малюка до лікарні. Через ожеледицю на дорозі він, не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет.

Бійці ДСНС за допомогою тросу відбуксирували автівку з узбіччя на дорогу та допомогли продовжити рух. У результаті пригоди ніхто не постраждав.

8 лютого ружинські рятувальники вже вивільнили зі снігових пасток 6 транспортних засобів. Перший виклик надійшов о 02:30 з автотраси Бердичів – Іллінці, що поблизу с. Зарудинці. Тут, завдяки оперативним діям рятувальників зі снігових заметів вивільнено 4 автівки, в яких перебувало 12 осіб. А вже о 08:01 ружинські бійці ДСНС у складі 6 чоловік відбуксирували ще 2 автомобіля, серед яких і авто телеканалу «Інтер».

Також надзвичайники надавали допомогу водіям на автошляхах у Пулинському, Брусилівському, Новоград-Волинському, Житомирському, Черняхівському, Андрушівському, Бердичівському, Попільнянському, Чуднівському, Ємільчинському та Романівському районах області.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці.
Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО
Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО
Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО
Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО
Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомир: рятувальники відчинили двері квартири, в якій у непритомному стані знаходилась власниця
» Ємільчинський район: рятувальники вивільнили коня, який впав у каналізаційний колодязь
» У Романівському районі помер чоловік, визволяючи авто із замету. ФОТО
» В Андрушівському районі згоріла дерев'яна церква
» За минулу добу рятувальниками області ліквідовано 5 пожеж сухостою
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У вільний доступ викладено документи про бої УПА з нацистами в Центральній Україні
Президент ініціюватиме референдум про вступ України до НАТО
До 75-ї річниці УПА відбудеться найбільша спортивно-патріотична гра "Гурби-Антонівці"
Freedom House: Україна посіла 61 сходинку в статусі свободи
АМКУ запроваджуватиме комплексний та системний моніторинг ринків нафти та нафтопродуктів
В Испании будут судить фанатов, которые устроили террор футболисту сборной Украины
В России сорвана попытка заговора против Путина – уволено 16 генералов, идут аресты
СМИ опубликовали впечатляющий список нового летального оружия, которое Литва поставила ВСУ
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
У ПАРЄ вимагають виборів до Ради на Донбасі - ЗМІ
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+