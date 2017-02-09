Упродовж доби рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети. ФОТО

Через погіршення погодних умов, на території Житомирщини значно почастішали випадки потрапляння автомобілів у снігові замети. Лише у період із 7 на 8 січня рятувальники області 17 разів залучилися на надання допомоги водіям у буксируванні транспортних засобів на автошлях області, повідомили zamkova.info
у ДСНС України у Житомирській області.
Зокрема, 7 лютого о 12:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Громада Любарського району необхідна допомога по вилученню зі снігового замету автомобіля Форд Транзит.
Надзвичайники, які прибули до місця виклику, з’ясували, що авто загрузло передніми колесами у сніговому заметі. У транспортному засобі перебували батько із сином. У дитини 2014 року народження була застуда і батько віз малюка до лікарні. Через ожеледицю на дорозі він, не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет.
Бійці ДСНС за допомогою тросу відбуксирували автівку з узбіччя на дорогу та допомогли продовжити рух. У результаті пригоди ніхто не постраждав.
8 лютого ружинські рятувальники вже вивільнили зі снігових пасток 6 транспортних засобів. Перший виклик надійшов о 02:30 з автотраси Бердичів – Іллінці, що поблизу с. Зарудинці. Тут, завдяки оперативним діям рятувальників зі снігових заметів вивільнено 4 автівки, в яких перебувало 12 осіб. А вже о 08:01 ружинські бійці ДСНС у складі 6 чоловік відбуксирували ще 2 автомобіля, серед яких і авто телеканалу «Інтер».
Також надзвичайники надавали допомогу водіям на автошляхах у Пулинському, Брусилівському, Новоград-Волинському, Житомирському, Черняхівському, Андрушівському, Бердичівському, Попільнянському, Чуднівському, Ємільчинському та Романівському районах області.
Рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці.