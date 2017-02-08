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В міськраді обіцяють до вихідних "більш-менш" почистити прибудинкові території від снігу

В міськраді обіцяють до вихідних "більш-менш" почистити прибудинкові території від снігуПро це під час брифінгу стосовно ліквідації наслідків негоди говорив радник житомирського міського голови Юрій Антіпов. За його словами, двірники фактично не справляються з прибиранням прибудинкових територій:

"Треба віддати належне і їм – люди вийшли на роботу з 6 години ранку, але за ніч намело таку кількість снігу, що і мала механізація, яка є в наявності, в багатьох районах не справляється. Зараз вони все ж будуть фокусуватися – основний удар – на центральні тротуари і поступово заходити у двори, щоби було комфортно жителям ходити по прибудинкових територіях".

Сніг продовжує йти, тож основним завданням лишаються тротуари загального користування, які виходять на центральні вулиці. Другорядним є внутрішньо квартальне прибирання:

"Головне завдання – розчистити вхідну групу біля будинків і тротуари, аби люди могли там ходити. Що стосується прибирання саме проїжджої частини, ми зараз маємо трохи автомобільний колапс у дворах. Тобто техніки було наставлено стільки, що, скажімо, я сьогодні зі свого двору ледве вигрібся. Чому? Те ж саме – не встигає пройти мала механізація через сніг. Але я думаю, що снігопад припиниться і до кінця тижня всі житлові підприємства максимально зроблять зачистку для того, щоб до вихідних все було, скажімо так, прибрано більш-менш", – запевнив Юрій Антіпов.

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