Ігор Гундич підписав розпорядження щодо легалізації праці та підвищення зарплатні

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич підписав розпорядження № 29 від 01.02.2017 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати», повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Дане розпорядження затверджує План спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2017 рік, серед яких інформаційно-роз'яснювальна робота та робота з «ризиковими» суб’єктами господарської діяльності, які мінімізують виплату заробітної плати та порушують вимоги законодавства про працю.
Також райдержадміністрації та міськвиконкоми повинні забезпечити ефективну діяльність робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення спільно із правоохоронними органами та громадськістю.
Крім цього, має проводитися постійна індивідуальна роз'яснювальна робота з платниками податків, де заробітна плата становить нижче або дорівнює мінімальній, встановленої на державному рівні.
Нагадаємо, сьогодні на колегії департаменту фінансів голова ОДА Ігор Гундич заявив: «З підприємствами потрібно говорити, а не перегинати їх через коліно. Тоді вони йдуть на зустріч, легалізовують робочі місця, піднімають зарплати».
Довідково. У 2016 році, за результатами вжитих спільно з територіальними органами Державної фіскальної служби заходів, легалізовано працю 4633 громадян, донараховано 12,4 млн грн податків та платежів, з яких надійшло до бюджету 3,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.
Найбільш ефективно зазначена робота була організована у Народицькому, Новоград-Волинському, Коростенському, Любарському, Коростишівському, Малинському районах, найгірше – у містах Житомирі, Бердичеві, Чуднівському районі.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 лютого, на засіданні колегії департаменту фінансів ОДА Ігор Гундич дав настанови керівникам районів та громад щодо роботи у 2017 році. Зокрема, звернув увагу на активну роботу з підприємствами, інвесторами, покращення фінансових результатів підприємств та підвищення заробітної плати, легалізацію підприємництва, детінізацію доходів.