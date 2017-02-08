У Житомирі з 9 лютого припиняється рух автобусів за маршрутами 53, 53а

До управління транспорту і зв’язку міської ради надійшла заява від перевізника ФОП Жулінська А.А. з ініціативою припинення обслуговування маршрутів № 53 «Крошня – Залізничний вокзал - Крошня» та 53-А «Крошня – Смолянський майдан – Крошня».
У своєму зверненні перевізник ФОП Жулінська А.А. інформує щодо складностей у здійсненні обслуговування маршрутів, а саме: технічних несправностей транспортних засобів та економічній - необґрунтованості діючого тарифу на перевезення по м. Житомиру.
Враховуючи зазначене, сторонами було розірвано договори про організацію перевезень пасажирів на зазначених маршрутах. У ситуації, що склалася, для обслуговування пасажирів по вул. Андріївська буде внесено зміни до схеми руху маршрутного таксі № 4 «Крошня – Комбінат силікатних виробів».
Також КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» міської ради збільшить кількість тролейбусів на ділянці Крошня – Центр.
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