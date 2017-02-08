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З будинку жителя Житомирщини поліція вилучила вибухівку та боєприпаси

Тротилові шашки, порох, учбову гранату Ф-1 і різнокаліберні набої було виявлено правоохоронцями у ході огляду домоволодіння жителя м. Коростеня. Розпочато кримінальне провадження, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
З будинку жителя Житомирщини поліція вилучила вибухівку та боєприпаси
З будинку жителя Житомирщини поліція вилучила вибухівку та боєприпаси
З будинку жителя Житомирщини поліція вилучила вибухівку та боєприпаси
З будинку жителя Житомирщини поліція вилучила вибухівку та боєприпаси

До оселі 24-річного жителя райцентру поліцейських привела наявна інформація про можливе зберігання молодиком заборонених і небезпечних предметів.

Господар дозволив правоохоронцям оглянути домоволодіння. Відтак у різних кімнатах будинку було виявлено півтора десятка набоїв різного калібру – від 5,6 мм до 7,62 мм. Окрім того, поліцейські виявили учбову гранату Ф-1 та запал до неї, 3 тротилові шашки та розфасований у 3 ємності димний порох загальною вагою 600 грамів.

Молодик пояснив, що усе це йому на зберігання довірив знайомий і зізнався, що тротилові шашки подумував використовувати під час риболовлі.

– Усе виявлене було вилучено працівниками слідчо-оперативної групи та направлено на експертне дослідження, - повідомив керівник Коростенського відділу поліції Олександр Гайовий. – Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, у рамках якого слідчі встановлюють походження арсеналу.

Раніше молодик уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Нині ж йому може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.
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