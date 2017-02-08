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У Радомишльському районі поліція вилучила півдесятка снопів сушеного маку (ФОТО)

Такі «запаси» нарковмісного зілля виявили правоохоронці у ході санкціонованого обшуку у домоволодінні 58-річної жительки с. Лутівки.
У хліві жінка заховала шість снопів висушених рослин, за попередніми даними – снодійного маку загальною вагою близько 3 кг. За словами господині, вона зберігала зілля для власних потреб.

Рослини було вилучено та направлено на експертне дослідження.
Як повідомив начальник Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе, нині триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують походження рослин та мету, з якою вони зберігались.
Жінці може загрожувати штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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