У Житомирі підприємець намагався дати хабара співробітнику СБУ

Вінницького підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ, затримала на Житомирщині Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою. У ході проведення оперативно-розшукової діяльності співробітники УСБУ в Житомирській області викрили низку суттєвих порушень у господарській діяльності вінницького підприємства, що займається переробкою та господарськими операціями із лісоматеріалами. Припинення розслідування, що загрожувало бізнесмену штрафом та застосуванням спецсанкцій до підприємства, ділок оцінив у чотири тисячі гривень, які й запропонував майору СБУ. Крім того, потім він пообіцяв платити по одній тисячі гривень «відкупного» з кожної успішної господарської операції своєї фірми. Оперативники спецслужби затримали хабародавця ввечері 7 лютого поблизу адміністративної будівлі Управління СБУ в Житомирі, коли він намагався передати гроші офіцерові. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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