На Житомирщині очікується ускладнення погодних умов

За прогнозами Житомирського обласного центру з гідрометеорології очікується ускладнення погодних умов, значне зниження температури повітря. Так, 8 лютого вночі сильний, вдень помірний сніг. 9 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/сек. Температура повітря 8 лютого вночі 11-16º морозу, вдень 9-14º морозу. 9 лютого вночі 16-21º морозу, вдень 11-16º морозу. 10 лютого мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі 19-24º морозу, вдень 6-11º морозу. У зв'язку з цим просимо громадян зважати на погодні умови, бути обачливими, одягати теплий одяг та взуття, по можливості обмежити перебування на вулиці, не вживати спиртного, звертаються до жителів області фахівці управління цивільного захисту облдержадміністрації.
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