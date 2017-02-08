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Ігор Гундич на відкритті діагностичної лабораторії: Ми не говоримо – ми робимо

В обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського сьогодні, 7 лютого, відкрили діагностичну лабораторію та науково-практичний центр, що анонсував голова ОДА Ігор Гундич під час прес-конференції «100 днів від Указу», повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Участь у заході взяли голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма.

Завдяки сучасному обладнанню та достатньому штату фахівців – понад 100 працівників – у новій діагностичній лабораторії проводитиметься від 6 тис. лабораторних досліджень щодня та понад 2 млн у рік.

«Ми не говоримо – ми робимо конкретні дії, з яких видно конкретний результат. Наше головне завдання – щоб кожен мешканець нашої області міг отримувати сучасні медичні послуги. Буквально 2 місяці назад ми відкрили сучасне терапевтичне відділення для чорнобильців та учасників АТО, а вже сьогодні – сучасну лабораторію для досліджень. Дійсно, такої лабораторії в нашому обласному центрі і в області в цілому ще не було», – сказав Ігор Гундич.

Також він додав, що особливістю лабораторії є те, що за 1 день можна пройти комплексне обстеження та отримати лист для призначення подальшого лікування. Лабораторія обслуговуватиме пацієнтів лікарні та виконуватиме «централізовані» цитологічні дослідження для проведення онкологічного моніторингу жінок області.

До складу лабораторії входить 5 відділів, де виконуються відповідні види лабораторних досліджень: клініко-гематологічний, біохімічний, цитологічний, імунологічний, бактеріологічний. Лабораторні досліджуються виконуються за 132 методиками, що дає можливість забезпечити лікувально-діагностичний процес при наданні 3 рівня медичної допомоги.

На ремонт приміщення під лабораторію спрямовано 1,5 млн грн із обласного бюджету, на придбання медичного оснащення – 2,5 млн грн із обласного та державного бюджетів.

Також на базі обласної лікарні працюватиме науково-практичний центр. Голова обласної ради Володимир Ширма підкреслив, що центр дасть можливість підвищувати кваліфікацію наших лікарів, а також залучати до цього процесу Київських професорів, які будуть навчати і стажувати.
Ігор Гундич на відкритті діагностичної лабораторії: Ми не говоримо – ми робимо
Ігор Гундич на відкритті діагностичної лабораторії: Ми не говоримо – ми робимо
Ігор Гундич на відкритті діагностичної лабораторії: Ми не говоримо – ми робимо
Ігор Гундич на відкритті діагностичної лабораторії: Ми не говоримо – ми робимо
Ігор Гундич на відкритті діагностичної лабораторії: Ми не говоримо – ми робимо
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