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У Романівському районі помер чоловік, визволяючи авто із замету. ФОТО

6 лютого уночі на польовій дорозі між селами у снігову пастку потрапив автомобіль «Nissan». Двоє пасажирів, допомагаючи водієві впоратись із ситуацією, намагались власноруч виштовхати транспортний засіб. Однак один з чоловіків, 53-річний житомирянин, раптово знепритомнів і помер до приїзду «швидкої». Будьте уважні один до одного і без нагальної потреби у нинішніх складних погодних умовах не вирушайте у будь-які поїздки, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
У Романівському районі помер чоловік, визволяючи авто із замету. ФОТО
У Романівському районі помер чоловік, визволяючи авто із замету. ФОТО

Повідомлення про подію надійшло до Романівського відділення поліції після 2 ночі від працівників служби швидкої медичної допомоги.

Уже на місці, куди прибули інспектори слідчо-оперативної групи, стало відомо, що у салоні автомобіля «Nissan» знаходилися 29-річний водій, його 53-річний батько та їх знайомий. Чоловіки поверталися з дачі, розташованої у Хуторі Нікольському, до обласного центру. Близько 1.30 по дорозі до села Грем’яче автомобіль забуксував, потрапивши колесами у сніговий замет на обочині.

Допоки водій намагався зрушити з місця, двоє пасажирів штовхали авто. Раптово одному з них стало зле і він втратив свідомість. На жаль, до приїзду «швидкої» чоловік помер. За попереднім висновком фахівців, смерть настала через інфаркт міокарда.

Нині за вказаним фактом триває з’ясування всіх обставин. А поліцейські звертаються до учасників дорожнього руху: будьте максимально уважними один до одного. Якщо ви помітили, що хтось на дорозі потрапив у складну ситуацію і йому потрібна допомога, повідомте про це до відповідних служб або за номером «102». Окрім того, не нехтуйте елементарною безпекою та здоровим глуздом, у складних погодних умовах обмежте пересування автотранспортом до мінімуму.
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