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Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті

Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті6 лютого Національний Корпус Житомир провів так званий рейд гральними закладами міста. Розділившись на 2 групи, активісти вирушили по точкам грального бізнесу. Та як виявилося, не дивлячись на рішення міськвиконкому від 24.01.2017 року №78, у якому було зазначено, що всі гральні заклади, які замаскувалися під національну лотерею, повинні припиняти свою роботу у нічний час з 22:00 до 8:00, деякі заклади вирішили знехтувати забороною та продовжити незаконний бізнес.

Одразу після виявлення працюючого закладу, викликався патруль та всі порушення фіксувалися на місці. Поки поліція складала протокол на одну точку, активісти йшли до іншої.

За рейд було припинено роботу всіх закладів в центральній частині міста, та складено декілька протоколів. Наголошуємо, що Національний Корпус Житомир і надалі продовжуватиме рейди, спрямовані проти роботи подібних закладів.

МИ ВИМАГАЄМО ПОВНОЇ ЗАБОРОНИ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В МІСТІ!
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
Національний Корпус Житомир проти грального бізнесу в місті
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