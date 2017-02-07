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На Житомирщині державі повернуто майновий комплекс вартістю 7.7 млн грн

На Житомирщині державі повернуто майновий комплекс вартістю 7.7 млн грнПрокуратурою Житомирської області вживаються системні заходи представницького характеру з метою захисту інтересів держави, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Зокрема, під час здійснення моніторингу щодо стану законності у сфері державної власності виявлено факт протиправної передачі у приватну власність майнового комплексу хлібоприймального підприємства площею понад 11 тис м кв. вартістю 7,7 млн грн.

Йдеться про те, що у 2012 році рішенням виконавчого комітету Бровківської сільської ради Анрушівського району, в порушення вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності», надано публічному акціонерному товариству дозвіл на оформлення права приватної власності на майновий комплекс, який перебував у державній власності.

З метою повернення майна до державної власності, органами прокуратури в інтересах Міністерства аграрної політики та продовольства України, заявлено позов про визнання недійсним і скасування зазначеного рішення та свідоцтва на право власності на об’єкти нерухомого майна, виданого товариству, у задоволенні якого судом відмовлено.

Принципово відстоюючи інтереси держави, прокуратура області оскаржила рішення суду першої інстанції до Рівненського апеляційного господарського суду, яким винесено постанову про скасування відмови та задоволення позову у повному обсязі.
Таким чином, за втручання прокуратури, у власність держави повернуто майно хлібоприймального підприємства площею понад 11 тис м кв.
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