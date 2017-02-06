На Житомирщині викрито цвинтарного вандала

Раніше судимий житель Малинського району промишляв крадіжками металевих огорож з сільського кладовища. За фактами наруг над могилами триває досудове розслідування, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
До Малинського відділення поліції звернулися одразу декілька жителів райцентру із повідомленням про демонтаж і крадіжки частин огорож на могилах їх родичів у с.Юрівці.
Зі слів заявників поліцейські з’ясували, що хтось орудував на місцевому кладовищі упродовж кількох місяців, аж поки малинчани не навідалися до місць поховання своїх рідних.
Поліцейські провели низку першочергових заходів, направлених на встановлення особи цвинтарного вандала. Днями підозрілого чоловіка з металевими предметами, схожими на частини огорожі, було помічено та затримано на сільській вулиці. 53-річний раніше судимий місцевий житель зізнався, що добув метал на місцевому кладовищі.
Під час подальших перевірок виявилося, що чоловік причетний до демонтажу цвинтарних огорож і на могилах, про наругу над якими повідомляли заявники. Викрадений метал здавав у пункти прийому металобрухту.
Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ.
За чинним законодавством затриманому може загрожувати до 5 років обмеження волі або ув’язнення на строк від 4 до 7 років.