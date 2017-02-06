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На Житомирщині ще одного посадовця притягнуто до відповідальності за допущення конфлікту інтересів

На Житомирщині ще одного посадовця притягнуто до відповідальності за допущення конфлікту інтересівНовоград-Волинською місцевою прокуратурою забезпечено розгляд у суді адміністративного протоколу про вчинення секретарем однієї із сільських рад правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1, 2 ст. 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що секретар сільської ради, будучи посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, порушила вимоги антикорупційного законодавства та допустила конфлікт інтересів.

Зокрема, під час неодноразового розгляду протягом 2016 року на сесіях сільської ради питання щодо затвердження розпоряджень сільського голови «Про умови оплати праці працівників місцевих рад та їх виконавчих органів», знаючи про виникнення реального конфлікту інтересів, не повідомила про це присутніх на сесії депутатів і не вжила заходів щодо його недопущення. Більше того, секретар ради особисто голосувала за позитивне прийняття рішення про власне преміювання.

Постановою суду секретаря сільської ради Новоград-Волинського району визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення та притягнуто до відповідальності у виді штрафу на суму 3 400 грн.
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