Голів ОСББ ознайомили з особливостями виготовлення проектно-кошторисної документації та проведенням капітальних ремонтів

Управлінням муніципального розвитку міської ради, 03 лютого, було проведено спільну нараду з головами ОСББ та організаціями, що займаються виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням капітальних ремонтів, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Головною метою зустрічі було знайомство голів правлінь ОСББ з представниками проектних та підрядних організацій, що працюють у місті Житомирі.
Також було розглянуто питання проведення капітальних ремонтів в будинках ОСББ у 2017 році. Було скоординовано й сплановано дії голів ОСББ при укладанні договорів із спеціалізованими проектними організаціями на виготовлення проектно-кошторисної документації та договорів з підрядними організаціями на виконання робіт з капітального ремонту для вчасного використання бюджетних коштів та якісного проведення капітального ремонту у будинках.
За словами начальника управління муніципального розвитку Артема Ражева, у 2016 році було створено 146 ОСББ, за січень 2017 – 2 ОСББ. Всього у місті Житомирі функціонує 219 ОСББ, які включають 254 будинки.
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