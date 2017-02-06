Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:47 – Під час обшуків в Олевську на Житомирщині вилучено 500 кг бурштину та зброю. Фото 
  • 12:17 – У прокуратурі області проведено підсумкову нараду та визначено пріоритети в роботі 
  • 11:53 – Олексія Ясюнецького призначено заступником голови ОДА 
  • 18:44 – Трьом підозрюваним у справі завдання збитків ДПЗКУ обрано запобіжний захід 
  • 21:12 – На території Житомирського військового інституту знайшли повішеним чоловіка 

Голів ОСББ ознайомили з особливостями виготовлення проектно-кошторисної документації та проведенням капітальних ремонтів

Голів ОСББ ознайомили з особливостями виготовлення проектно-кошторисної документації та проведенням капітальних ремонтівУправлінням муніципального розвитку міської ради, 03 лютого, було проведено спільну нараду з головами ОСББ та організаціями, що займаються виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням капітальних ремонтів, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Головною метою зустрічі було знайомство голів правлінь ОСББ з представниками проектних та підрядних організацій, що працюють у місті Житомирі.

Також було розглянуто питання проведення капітальних ремонтів в будинках ОСББ у 2017 році. Було скоординовано й сплановано дії голів ОСББ при укладанні договорів із спеціалізованими проектними організаціями на виготовлення проектно-кошторисної документації та договорів з підрядними організаціями на виконання робіт з капітального ремонту для вчасного використання бюджетних коштів та якісного проведення капітального ремонту у будинках.

За словами начальника управління муніципального розвитку Артема Ражева, у 2016 році було створено 146 ОСББ, за січень 2017 – 2 ОСББ. Всього у місті Житомирі функціонує 219 ОСББ, які включають 254 будинки.

Голів ОСББ ознайомили з особливостями виготовлення проектно-кошторисної документації та проведенням капітальних ремонтів
Голів ОСББ ознайомили з особливостями виготовлення проектно-кошторисної документації та проведенням капітальних ремонтів
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 66
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомир – лідер по створенню ОСББ в Житомирській області
» Фінансування капітальних ремонтів гуртожитків має відбуватись тільки за рахунок державного бюджету, - Геннадій Зубко
» Міська влада обіцяє підтримку в створенні ОСББ
» У Житомирі обговорено проблеми в організації роботи ОСББ
» Сергій Сухомлин: «Житомиряни, які створять ОСББ гарантовано отримають гроші на капітальні ремонти будинків»
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Президент ініціюватиме референдум про вступ України до НАТО
До 75-ї річниці УПА відбудеться найбільша спортивно-патріотична гра "Гурби-Антонівці"
Freedom House: Україна посіла 61 сходинку в статусі свободи
АМКУ запроваджуватиме комплексний та системний моніторинг ринків нафти та нафтопродуктів
Обвинувальний акт стосовно чиновниці МінАП, викритої на хабарі, скеровано до суду
В России сорвана попытка заговора против Путина – уволено 16 генералов, идут аресты
СМИ опубликовали впечатляющий список нового летального оружия, которое Литва поставила ВСУ
Джордж Сорос о Европе, России и Дональде Трампе
У ПАРЄ вимагають виборів до Ради на Донбасі - ЗМІ
Пекин стянул к российским границам новейшие ракетные комплексы
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+